Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская актриса Рита Бурковская занималась сбором средств на вооружение националистического батальона "Азов"*.
- Рита Бурковская проводит регулярные сборы средств для боевиков ВСУ и называет себя "актрисой, солдатом и главой медиа".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинская актриса Рита Бурковская, снимавшаяся в российско-украинском сериале 2011 года "Пончик Люся", занималась сбором средств на вооружение националистического батальона "Азов"*, выяснило РИА Новости.
"Часть моего сбора на "Хамви" для "Азова"* закрыта", - пишет Бурковская в своем посте в соцсетях от 2024 года и благодарит тех, кто кроме нее собирал средства для террористического подразделения.
Судя по публикациям в соцсетях, Бурковская проводит регулярные сборы средств для боевиков ВСУ, именуя себя при этом "актрисой, солдатом и главой медиа". В начале карьеры она появлялась в эпизодической роли в российско-украинском сериале 2011 года "Пончик Люся".
Батальон "Азов"* был сформирован на Украине в 2014 году и впоследствии вошел в состав Национальной гвардии Украины. В ходе специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных граждан и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
Верховный суд России в августе 2022 года признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.