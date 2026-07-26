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Актриса из сериала "Пончик Люся" собирала средства на вооружение "Азова"* - РИА Новости, 26.07.2026
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02:09 26.07.2026 (обновлено: 13:19 26.07.2026)
Актриса из сериала "Пончик Люся" собирала средства на вооружение "Азова"*

Актриса Бурковская из сериала "Пончик Люся" собирала средства для "Азова"

© Кинокомпания "Бастион", 2011Кадр из фильма "Тёмные воды"
Кадр из фильма Тёмные воды - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Кинокомпания "Бастион", 2011
Кадр из фильма "Тёмные воды"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская актриса Рита Бурковская занималась сбором средств на вооружение националистического батальона "Азов"*.
  • Рита Бурковская проводит регулярные сборы средств для боевиков ВСУ и называет себя "актрисой, солдатом и главой медиа".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинская актриса Рита Бурковская, снимавшаяся в российско-украинском сериале 2011 года "Пончик Люся", занималась сбором средств на вооружение националистического батальона "Азов"*, выяснило РИА Новости.
"Часть моего сбора на "Хамви" для "Азова"* закрыта", - пишет Бурковская в своем посте в соцсетях от 2024 года и благодарит тех, кто кроме нее собирал средства для террористического подразделения.
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Судя по публикациям в соцсетях, Бурковская проводит регулярные сборы средств для боевиков ВСУ, именуя себя при этом "актрисой, солдатом и главой медиа". В начале карьеры она появлялась в эпизодической роли в российско-украинском сериале 2011 года "Пончик Люся".
Батальон "Азов"* был сформирован на Украине в 2014 году и впоследствии вошел в состав Национальной гвардии Украины. В ходе специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных граждан и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
Верховный суд России в августе 2022 года признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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