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"Чрезвычайно опасно". На Западе началась паника из-за новой угрозы на СВО - РИА Новости, 26.07.2026
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01:15 26.07.2026 (обновлено: 11:39 26.07.2026)
"Чрезвычайно опасно". На Западе началась паника из-за новой угрозы на СВО

Профессор Диесен: Запад может усилить эскалацию на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что Запад может усилить эскалацию на Украине.
  • По мнению Диесена, страны НАТО видят все более серьезные трудности украинской армии и могут начать паниковать, пытаясь замедлить российское наступление.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Запад может пойти на усиление эскалации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.
"Нужно понимать опасность, с которой мы сталкиваемся. Ведь русские сейчас видят все большую эскалацию со стороны НАТО, все более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление. А потом они могут сделать что-нибудь глупое, например еще сильнее пойти на эскалацию", — отметил он.
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По мнению Диесена, западные политики неуклонно ведут свои страны к прямому конфликту.
"Страны НАТО могут открыто говорить, что конфликт нужно перенести в Россию. <...> Мы идем по очень рискованному пути, и 2026 год будет чрезвычайно опасным. <…> Поэтому нам следует честно обсудить наше собственное участие в этой войне против России, начиная с 2014 года. Но мы этого не делаем", — подчеркнул профессор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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