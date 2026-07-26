В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Сирены начали звучать в 00:20 по московскому времени, а затем сигнал тревоги распространился на несколько областей Украины.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сирены в украинской столице начали звучать в 00.20 мск.
Позднее сигнал тревоги распространился на Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18