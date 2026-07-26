Минобороны раскрыло детали ночного удара по предприятиям ВПК в Киеве

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Армия России в ходе ночного удара поразила в Киеве предприятие, производившее беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним, также поражено место сборки и хранения беспилотников на юго-западе Киева, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Кроме того, поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, "где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scethe ("Коса"), AQ-100 Bayonet ("Штык") и разведывательных RQ-100 Scout ("Скаут").