Минобороны раскрыло детали ночного удара по предприятиям ВПК в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила предприятие в Киеве, производившее беспилотники и комплектующие к ним.
- Поражено промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), производившее корпуса, электронные компоненты, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для БПЛА большой и средней дальности.
- Также поражено место сборки и хранения БПЛА на юго-западе Киева, где производились ударные AQ-400 Scythe ("Коса"), AQ-100 Bayonet ("Штык") и разведывательные RQ-100 Scout ("Скаут").
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Армия России в ходе ночного удара поразила в Киеве предприятие, производившее беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним, также поражено место сборки и хранения беспилотников на юго-западе Киева, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
По информации Минобороны РФ, в Киеве, в частности, поражено "промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы".
Кроме того, поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, "где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scethe ("Коса"), AQ-100 Bayonet ("Штык") и разведывательных RQ-100 Scout ("Скаут").
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22 июня 2022, 17:18