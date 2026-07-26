В Тюменской области пьяный водитель без прав врезался в бетонное ограждение

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле «Лада Гранта» врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области.

В машине находились семь человек, из которых водитель и пять пассажиров, включая его мать, были госпитализированы, трое из них находятся в реанимации.

Не пострадал в аварии только один 18-летний пассажир.

ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле "Лада Гранта" врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области, он и пять пострадавших пассажиров, в том числе его мать, госпитализированы, Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле "Лада Гранта" врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области, он и пять пострадавших пассажиров, в том числе его мать, госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Столкновение произошло около 4.00 (2.00 мск). У водителя показания алкотестера составили 0,7 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Автомобиль "Лада Гранта" въехал в бетонное ограждение на улице Колхозной в селе Викулово. Предварительно, 18-летний водитель, не имея водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля. В машине ехали семь человек. В результате аварии водитель и пять пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.