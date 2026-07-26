Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области пьяный водитель без прав врезался в бетонное ограждение - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 26.07.2026 (обновлено: 17:22 26.07.2026)
В Тюменской области пьяный водитель без прав врезался в бетонное ограждение

В тюменском селе пьяный водитель и пять пассажиров "Лады" пострадали в аварии

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/ВКонтактеПоследствия ДТП в селе Викулово Тюменской области. 26 июля 2026
Последствия ДТП в селе Викулово Тюменской области. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/ВКонтакте
Последствия ДТП в селе Викулово Тюменской области. 26 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле «Лада Гранта» врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области.
  • В машине находились семь человек, из которых водитель и пять пассажиров, включая его мать, были госпитализированы, трое из них находятся в реанимации.
  • Не пострадал в аварии только один 18-летний пассажир.
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле "Лада Гранта" врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области, он и пять пострадавших пассажиров, в том числе его мать, госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Столкновение произошло около 4.00 (2.00 мск). У водителя показания алкотестера составили 0,7 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Ярославской области экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Вчера, 12:07
"Автомобиль "Лада Гранта" въехал в бетонное ограждение на улице Колхозной в селе Викулово. Предварительно, 18-летний водитель, не имея водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля. В машине ехали семь человек. В результате аварии водитель и пять пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.
Не пострадал в аварии только 18-летний пассажир. Остальные — водитель, девушки 15 лет и 21 года, молодой человек 21 года, 41-летняя мать водителя и ее 34-летняя подруга госпитализированы, трое из них находятся в реанимации. Все жители Викуловского округа.
Последствия ДТП в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией
25 июля, 13:49
 
ПроисшествияТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала