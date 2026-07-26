В Тюменской области пьяный водитель без прав врезался в бетонное ограждение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле «Лада Гранта» врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области.
- В машине находились семь человек, из которых водитель и пять пассажиров, включая его мать, были госпитализированы, трое из них находятся в реанимации.
- Не пострадал в аварии только один 18-летний пассажир.
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Восемнадцатилетний пьяный водитель без прав на автомобиле "Лада Гранта" врезался в бетонное ограждение в селе Викулово Тюменской области, он и пять пострадавших пассажиров, в том числе его мать, госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Столкновение произошло около 4.00 (2.00 мск). У водителя показания алкотестера составили 0,7 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
"Автомобиль "Лада Гранта" въехал в бетонное ограждение на улице Колхозной в селе Викулово. Предварительно, 18-летний водитель, не имея водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля. В машине ехали семь человек. В результате аварии водитель и пять пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.
Не пострадал в аварии только 18-летний пассажир. Остальные — водитель, девушки 15 лет и 21 года, молодой человек 21 года, 41-летняя мать водителя и ее 34-летняя подруга госпитализированы, трое из них находятся в реанимации. Все жители Викуловского округа.