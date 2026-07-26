На Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

Уточняется, что священника похитили под предлогом оформления заявления. Он хотел заявить на правонарушителя, который ворвался на территорию его домовладения, шумел и бросался камнями. После прибытия полиции правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними якобы для подачи заявления о действиях нарушителя. Однако вместо оформления протокола его отвезли в военкомат.