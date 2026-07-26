На Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Калуше похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ Владимира Приймака.
- Священника похитили под предлогом оформления заявления о правонарушении.
- По информации СПЖ, отца Владимира, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине в Калуше похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Приймака, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше", - говорится на сайте СПЖ.
Уточняется, что священника похитили под предлогом оформления заявления. Он хотел заявить на правонарушителя, который ворвался на территорию его домовладения, шумел и бросался камнями. После прибытия полиции правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними якобы для подачи заявления о действиях нарушителя. Однако вместо оформления протокола его отвезли в военкомат.
"Священнослужителя могли доставить в ТЦК намеренно. По последней информации, отца Владимира, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре", - добавили в СПЖ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.