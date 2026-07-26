Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 26.07.2026 (обновлено: 15:59 26.07.2026)
На Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

В Калуше сотрудники военкомата похитили клирика УПЦ Приймака

© Фото : Первый казацкийПротоиерей Владимир Приймак
Протоиерей Владимир Приймак - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Первый казацкий
Протоиерей Владимир Приймак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Калуше похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ Владимира Приймака.
  • Священника похитили под предлогом оформления заявления о правонарушении.
  • По информации СПЖ, отца Владимира, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине в Калуше похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Приймака, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше", - говорится на сайте СПЖ.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Днепропетровской области сотрудники ТЦК мобилизовали настоятеля храма УПЦ
25 июля, 21:47
Уточняется, что священника похитили под предлогом оформления заявления. Он хотел заявить на правонарушителя, который ворвался на территорию его домовладения, шумел и бросался камнями. После прибытия полиции правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними якобы для подачи заявления о действиях нарушителя. Однако вместо оформления протокола его отвезли в военкомат.
"Священнослужителя могли доставить в ТЦК намеренно. По последней информации, отца Владимира, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре", - добавили в СПЖ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Василий Лисовой - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Сотрудники ТЦК на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя УПЦ
23 июля, 13:26
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала