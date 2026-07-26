Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные тактические рубежи.
- За сутки было уничтожено до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
- Нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ в различных районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Сухарева Балка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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