ВСУ за сутки потеряли до 370 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны.