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ВСУ за сутки потеряли до 370 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 26.07.2026
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12:12 26.07.2026 (обновлено: 12:55 26.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 370 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные тактические рубежи.
  • За сутки было уничтожено до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
  • Нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ в различных районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Сухарева Балка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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