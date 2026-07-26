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Трамп надеется проехать по шоссе через Сахару, названному в его честь - РИА Новости, 26.07.2026
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20:01 26.07.2026
Трамп надеется проехать по шоссе через Сахару, названному в его честь

Трамп надеется прокатиться по названному в его честь шоссе через Сахару

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое посещение Марокко и поездку по скоростному шоссе через Сахару.
  • Скоростное шоссе через Сахару названо в честь Дональда Трампа.
  • Строительство шоссе обошлось примерно в 1 миллиард долларов, а его протяженность составила чуть более 1 тысячи километров.
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что надеется в скором времени приехать в Марокко и прокатиться по скоростному шоссе через Сахару, которое названо в его честь.
"Я рассчитываю проехать по этому великому шоссе от начала и до конца. Надеюсь, это произойдет скоро", - написал Трамп в Truth Social.
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Он поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI за оказанную ему большую честь.
Под сообщением американский лидер разместил видео, в котором говорится, что "под дальновидным руководством короля Мохаммеда VI и благодаря историческому мужеству президента Дональда Трампа марокканская Сахара вступила в новую эру мира и процветания".
Данное шоссе названо самым свежим примером сотрудничества между двумя странами. Как отмечается, его строительство обошлось примерно в 1 миллиард долларов, а протяженность составила чуть более 1 тысячи километров.
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В миреМароккоСШАСахараДональд ТрампМохаммед VI
 
 
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