Трамп надеется проехать по шоссе через Сахару, названному в его честь

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое посещение Марокко и поездку по скоростному шоссе через Сахару.

Скоростное шоссе через Сахару названо в честь Дональда Трампа.

Строительство шоссе обошлось примерно в 1 миллиард долларов, а его протяженность составила чуть более 1 тысячи километров.

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что надеется в скором времени приехать в Марокко и прокатиться по скоростному шоссе через Сахару, которое названо в его честь.

"Я рассчитываю проехать по этому великому шоссе от начала и до конца. Надеюсь, это произойдет скоро", - написал Трамп в Truth Social.

Он поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI за оказанную ему большую честь.

Под сообщением американский лидер разместил видео, в котором говорится, что "под дальновидным руководством короля Мохаммеда VI и благодаря историческому мужеству президента Дональда Трампа марокканская Сахара вступила в новую эру мира и процветания".