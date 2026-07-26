Трамп создает пространство для переговоров с Ираном, заявил Уолтц

Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом.

МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.