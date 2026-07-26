Трамп создает пространство для переговоров с Ираном, заявил Уолтц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп создает пространство для переговоров с Ираном.
- По его словам, подход американского лидера создает определенный простор для переговорного процесса.
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп создает пространство для проведения переговоров с Ираном, заявил в воскресенье постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц.
По его словам, подход американского лидера создает определенный простор для переговорного процесса.
Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом.
МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.