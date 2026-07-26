В Кремле видят дуализм в позиции Трампа по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту.

Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине , хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное - не наше дело", - сказал он журналистам.

С другой стороны, США искренне заявляют о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование, добавил Песков.

« "Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого", - подчеркнул пресс-секретарь.

В МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.