В Кремле видят дуализм в позиции Трампа по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту.
- Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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С другой стороны, США искренне заявляют о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование, добавил Песков.
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"Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого", - подчеркнул пресс-секретарь.
В МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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