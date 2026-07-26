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Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 26.07.2026
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02:21 26.07.2026 (обновлено: 08:56 26.07.2026)
Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, пишет NYT

NYT: Трамп опасается, что эскалация опасно истощит запасы боеприпасов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана.
  • Решение было принято из-за опасений, что эскалация может критически истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
  • Власти США также хотят избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке и ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе.
НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений истощить запасы боеприпасов, пишет газета New York Times.
"Трамп отложил, по крайней мере пока, планы резко усилить американскую военную кампанию против Ирана, особенно опасаясь, что расширение войны может привести к критическому истощению и без того сократившихся запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других боеприпасов для систем противовоздушной обороны Пентагона на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Трамп назвал условия возобновления боевых действий против Ирана
Вчера, 00:24
Как утверждается, решение поступило после встречи президента с советниками и высокопоставленными членами правительства. В статье уточняется, что о рисках главу Белого дома в частном порядке предупредил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
Издание добавляет, что в Вашингтоне также хотят избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке, ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе, глобальных экономических потрясений и усугубления энергетического и миграционного кризисов.
По данным газеты, почти никто в ближайшем окружении Трампа не считал план эскалации конфликта разумным. Один из чиновников усомнился, что новые масштабные удары вернут Иран за стол переговоров, поскольку они, напротив, сплачивают страну перед лицом внешней угрозы.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против ИРИ, но Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным портала, в пятницу глава Белого дома распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели
15 июля, 22:45
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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