Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, пишет NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана.

Решение было принято из-за опасений, что эскалация может критически истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.

Власти США также хотят избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке и ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений истощить запасы боеприпасов, пишет газета Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений истощить запасы боеприпасов, пишет газета New York Times

"Трамп отложил, по крайней мере пока, планы резко усилить американскую военную кампанию против Ирана, особенно опасаясь, что расширение войны может привести к критическому истощению и без того сократившихся запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других боеприпасов для систем противовоздушной обороны Пентагона на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.

Как утверждается, решение поступило после встречи президента с советниками и высокопоставленными членами правительства. В статье уточняется, что о рисках главу Белого дома в частном порядке предупредил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Издание добавляет, что в Вашингтоне также хотят избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке, ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе, глобальных экономических потрясений и усугубления энергетического и миграционного кризисов.

По данным газеты, почти никто в ближайшем окружении Трампа не считал план эскалации конфликта разумным. Один из чиновников усомнился, что новые масштабные удары вернут Иран за стол переговоров, поскольку они, напротив, сплачивают страну перед лицом внешней угрозы.