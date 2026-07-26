Трамп назвал условия возобновления боевых действий против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка французского телеканала LCI Соня Дриди спросила Дональда Трампа по телефону, рассматривает ли он возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном.
- Трамп ответил, что если США не получат «100% того, чего хотят», то они возобновят масштабные боевые действия против Ирана.
НЬЮ-ЙОРК, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал возобновить масштабные боевые действия против Ирана, если Штаты не получат "100% того, чего хотят".
"Если мы не получим 100% того, чего хотим, - безусловно", – процитировала она президента США.
Трамп при этом не раскрыл, какие требования США выдвигают Ирану.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, однако Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным портала, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.