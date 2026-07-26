Трамп назвал условия возобновления боевых действий против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка французского телеканала LCI Соня Дриди спросила Дональда Трампа по телефону, рассматривает ли он возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном.

Трамп ответил, что если США не получат «100% того, чего хотят», то они возобновят масштабные боевые действия против Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал возобновить масштабные боевые действия против Ирана, если Штаты не получат "100% того, чего хотят".

Журналистка французского телеканала LCI Соня Дриди в Х рассказала, что спросила Трампа по телефону, рассматривает ли он возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном

"Если мы не получим 100% того, чего хотим, - безусловно", – процитировала она президента США.

Трамп при этом не раскрыл, какие требования США выдвигают Ирану.