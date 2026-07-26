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Трамп назвал условия возобновления боевых действий против Ирана - РИА Новости, 26.07.2026
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00:24 26.07.2026 (обновлено: 00:29 26.07.2026)
Трамп назвал условия возобновления боевых действий против Ирана

Трамп пригрозил возобновить масштабные боевые действия против Ирана

© REUTERS / SAUL LOEBДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка французского телеканала LCI Соня Дриди спросила Дональда Трампа по телефону, рассматривает ли он возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном.
  • Трамп ответил, что если США не получат «100% того, чего хотят», то они возобновят масштабные боевые действия против Ирана.
НЬЮ-ЙОРК, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал возобновить масштабные боевые действия против Ирана, если Штаты не получат "100% того, чего хотят".
Журналистка французского телеканала LCI Соня Дриди в Х рассказала, что спросила Трампа по телефону, рассматривает ли он возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Им повезло, что я их друг". Трамп ответил на вопрос о Европе
Вчера, 23:55
"Если мы не получим 100% того, чего хотим, - безусловно", – процитировала она президента США.
Трамп при этом не раскрыл, какие требования США выдвигают Ирану.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, однако Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным портала, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
США готовятся к масштабным боевым действиям против Ирана, пишет Axios
Вчера, 21:09
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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