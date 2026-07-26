Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей Роспатенту

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) имеет долг в размере 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.

У ИП Юнусова и компаний рэпера нет действующих приостановлений по счетам.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из материалов налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, у Юнусова числится долг на 88,5 тысячи рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.

Как следует из данных в распоряжении агентства, у ИП Юнусова, основным видом деятельности которого является "деятельность в области исполнительских искусств", не значится действующих приостановлений по счетам. Также их нет у компаний рэпера.