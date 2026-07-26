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Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей Роспатенту - РИА Новости, 26.07.2026
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02:45 26.07.2026
Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей Роспатенту

Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным пошлинам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) имеет долг в размере 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
  • У ИП Юнусова и компаний рэпера нет действующих приостановлений по счетам.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из материалов налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, у Юнусова числится долг на 88,5 тысячи рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
Как следует из данных в распоряжении агентства, у ИП Юнусова, основным видом деятельности которого является "деятельность в области исполнительских искусств", не значится действующих приостановлений по счетам. Также их нет у компаний рэпера.
Тимати - российский рэпер, певец, музыкальный продюсер и предприниматель.
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Тимати (Тимур Юнусов)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоссияПроисшествия
 
 
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