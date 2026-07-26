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Российский дипломат рассказал о дискредитации православной церкви в Эстонии - РИА Новости, 26.07.2026
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12:41 26.07.2026
Российский дипломат рассказал о дискредитации православной церкви в Эстонии

Дипломат Абилов: дискредитация ЭПХЦ приобрела агрессивный характер

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкСобор Александра Невского в Таллине
Собор Александра Невского в Таллине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Собор Александра Невского в Таллине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Эстонии активизировали кампанию по дискредитации Эстонской православной христианской церкви после принятия поправок в Закон о церквях и приходах.
  • Священнослужители ЭПХЦ утверждают, что деятельность Церкви не направлена против эстонской государственности, и полное соответствие новым требованиям невозможно из-за канонических связей с РПЦ.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дискредитация Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) властями страны приобрела более агрессивный характер, несмотря на заверения священнослужителей о том, что деятельность Церкви не направлена против эстонской государственности, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"После принятия 8 июня резонансных поправок в Закон о церквях и приходах кампания по дискредитации ЭПХЦ приобрела еще более агрессивный характер. На фоне неоднократных заверений священнослужителей, что деятельность Церкви не направлена против эстонской государственности, а полное соответствие новым требованиям недостижимо в силу канонических связей с РПЦ", - сказал Абилов.
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