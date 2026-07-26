Российский дипломат рассказал о дискредитации православной церкви в Эстонии

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дискредитация Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) властями страны приобрела более агрессивный характер, несмотря на заверения священнослужителей о том, что деятельность Церкви не направлена против эстонской государственности, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.