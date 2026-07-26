ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников ВСУ

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.