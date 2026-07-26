ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 146 районах.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18