ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 160 военных и четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 160 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства", - говорится в сводке.
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