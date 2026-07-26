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ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.07.2026
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12:13 26.07.2026 (обновлено: 12:29 26.07.2026)
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 160 боевиков и 29 автомобилей в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 160 военных и четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
  • Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 160 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства", - говорится в сводке.
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