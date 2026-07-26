В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины снова раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги.

В городе наблюдаются перебои в электроснабжении.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.

"Снова взрывы слышны в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

По информации телеканала, в городе наблюдаются перебои в электроснабжении.