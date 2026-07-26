В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины снова раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги.
- В городе наблюдаются перебои в электроснабжении.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.
"Снова взрывы слышны в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации телеканала, в городе наблюдаются перебои в электроснабжении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе, в которому относятся Сумы, звучит сигнал воздушной тревоги.
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