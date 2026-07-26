Суд признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Медведкину

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве признал законным приговор Роману Медведкину, лидеру рок-группы «Пасека», осужденному на 15 лет колонии за убийство и покушение на убийство.

Защита обжаловала приговор, прося переквалифицировать действия осужденного на более мягкую статью, указывая на состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны.

Суд отклонил доводы защиты, отметив, что множественные удары ножом свидетельствуют о прямом умысле на убийство, а данные экспертизы указывают, что в момент преступления Медведкин не был в состоянии аффекта.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд в Москве признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Роману Медведкину, осужденному на 15 лет колонии за убийство и покушение на убийство, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Летом 2024 года у дома на северо-востоке столицы Медведкин в ссоре с незнакомыми мужчинами нанес одному из них не менее 16 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. Затем артист напал на второго мужчину, однако тот оказал активное сопротивление. В октябре прошлого года суд назначил Медведкину 15 лет колонии.

Защита обжаловала приговор. Согласно документам, адвокаты просили переквалифицировать действия осужденного на более мягкую статью - причинение тяжкого вреда при превышении пределов необходимой обороны, указывая, что артист защищался от нападения. Также они настаивали, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии аффекта.

Суд отклонил доводы защиты, отметив, что множественные удары ножом свидетельствуют о прямом умысле на убийство, а данные экспертизы указывают, что в момент преступления Медведкин не был в состоянии аффекта.