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Суд признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Медведкину - РИА Новости, 26.07.2026
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04:35 26.07.2026
Суд признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Медведкину

Суд не стал смягчать приговор за убийство лидеру рок-группы "Пасека" Медведкину

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыРоман Медведкин в суде
Роман Медведкин в суде - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Роман Медведкин в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве признал законным приговор Роману Медведкину, лидеру рок-группы «Пасека», осужденному на 15 лет колонии за убийство и покушение на убийство.
  • Защита обжаловала приговор, прося переквалифицировать действия осужденного на более мягкую статью, указывая на состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны.
  • Суд отклонил доводы защиты, отметив, что множественные удары ножом свидетельствуют о прямом умысле на убийство, а данные экспертизы указывают, что в момент преступления Медведкин не был в состоянии аффекта.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд в Москве признал законным приговор лидеру рок-группы "Пасека" Роману Медведкину, осужденному на 15 лет колонии за убийство и покушение на убийство, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Летом 2024 года у дома на северо-востоке столицы Медведкин в ссоре с незнакомыми мужчинами нанес одному из них не менее 16 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. Затем артист напал на второго мужчину, однако тот оказал активное сопротивление. В октябре прошлого года суд назначил Медведкину 15 лет колонии.
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Защита обжаловала приговор. Согласно документам, адвокаты просили переквалифицировать действия осужденного на более мягкую статью - причинение тяжкого вреда при превышении пределов необходимой обороны, указывая, что артист защищался от нападения. Также они настаивали, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии аффекта.
Суд отклонил доводы защиты, отметив, что множественные удары ножом свидетельствуют о прямом умысле на убийство, а данные экспертизы указывают, что в момент преступления Медведкин не был в состоянии аффекта.
"Приговор ... от 29 октября 2025 года в отношении Медведкина ... оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников – адвокатов – без удовлетворения", - говорится в документе.
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