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Вэнс обеспокоен возможностью эскалации конфликта с Ираном, передает CNN - РИА Новости, 26.07.2026
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07:47 26.07.2026 (обновлено: 07:59 26.07.2026)
Вэнс обеспокоен возможностью эскалации конфликта с Ираном, передает CNN

CNN: Вице-президент США Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта с Ираном

© AP Photo / SepahnewsИранские военные в районе Ормузского пролива
Иранские военные в районе Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Sepahnews
Иранские военные в районе Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации военного конфликта с Ираном.
  • Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может истощить запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс входит в число американских чиновников, обеспокоенных возможностью эскалации военного конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее газета New York Times писала, что президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке. Как отмечало издание, почти никто в ближайшем окружении Трампа не считал план эскалации разумным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, пишет NYT
Вчера, 02:21
"Вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране", - говорится в материале телеканала.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Трамп назвал условия возобновления боевых действий против Ирана
Вчера, 00:24
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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