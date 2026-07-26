Вэнс обеспокоен возможностью эскалации конфликта с Ираном, передает CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации военного конфликта с Ираном.
- Президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может истощить запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс входит в число американских чиновников, обеспокоенных возможностью эскалации военного конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее газета New York Times писала, что президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке. Как отмечало издание, почти никто в ближайшем окружении Трампа не считал план эскалации разумным.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране", - говорится в материале телеканала.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.