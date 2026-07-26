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Трамп призвал сенаторов не тормозить принятие закона Save America Act - РИА Новости, 26.07.2026
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07:23 26.07.2026
Трамп призвал сенаторов не тормозить принятие закона Save America Act

Трамп призвал сенаторов-республиканцев не тормозить принятие закона о выборах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев ускорить принятие закона Save America Act.
  • Закон Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах.
  • Инициатива направлена на исключение из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не тормозить принятие закона Save America Act ("О защите избирательных прав американских граждан"), направленного на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что терпение Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в сенате США Джону Тьюну подходит к концу, американский лидер хочет, чтобы к августовским каникулам конгресса была принята максимально возможная часть законопроекта Save America Act.
"Всем сенаторам-республиканцам! Прекратите тормозить принятие закона, что демократы сделают при первой же возможности, и примите закон Save America Act... Сделайте это сейчас, пока не поздно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.
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