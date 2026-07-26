Трамп призвал сенаторов не тормозить принятие закона Save America Act

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не тормозить принятие закона Save America Act ("О защите избирательных прав американских граждан"), направленного на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах.

Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.