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США считали Россию врагом и после распада СССР, заявил ветеран ЦРУ - РИА Новости, 26.07.2026
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01:39 26.07.2026
США считали Россию врагом и после распада СССР, заявил ветеран ЦРУ

Ветеран ЦРУ Джонсон: США продолжали считать Россию врагом после распада СССР

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон продолжил считать Москву врагом даже после распада СССР.
  • По словам Джонсона, США не оказали помощи России в 1990-е годы, а вместо этого попытались воспользоваться ее бедственным положением для собственной выгоды.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжил считать Москву врагом даже после распада СССР и вместо оказания помощи России в 1990-е годы пытался уничтожить ее как страну, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, враждебное отношение к СССР, а впоследствии и России было сформировано еще в 1940-е годы.
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"Это (с распадом СССР - ред.) так и не поменялось, хотя и должно было", - объяснил он.
Джонсон отметил, что внутри США были сторонники выстраивания теплых отношений с Москвой после 1991 года. Однако владельцы крупного американского бизнеса подавили их сопротивление, надеясь воспользоваться бедственным положением России для собственной выгоды.
"Такой и была ситуация в 1990-е годы. США не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь России в этот переходный период. Вместо этого они увидели возможность уничтожить страну", - заключил он.
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