Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон продолжил считать Москву врагом даже после распада СССР.

По словам Джонсона, США не оказали помощи России в 1990-е годы, а вместо этого попытались воспользоваться ее бедственным положением для собственной выгоды.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжил считать Москву врагом даже после распада СССР и вместо оказания помощи России в 1990-е годы пытался уничтожить ее как страну, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, враждебное отношение к СССР , а впоследствии и России было сформировано еще в 1940-е годы.

"Это (с распадом СССР - ред.) так и не поменялось, хотя и должно было", - объяснил он.

Джонсон отметил, что внутри США были сторонники выстраивания теплых отношений с Москвой после 1991 года. Однако владельцы крупного американского бизнеса подавили их сопротивление, надеясь воспользоваться бедственным положением России для собственной выгоды.