ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве.
- Поражены предприятия, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.
ВС МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Армия России ночью поразила предприятия ВПК в Киеве, сообщило министерство обороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", — говорится в публикации ведомства на платформе "Макс".
Целями стали предприятия, задействованные в производстве, сборке и хранении беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18