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ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 26.07.2026
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08:00 26.07.2026 (обновлено: 08:54 26.07.2026)
ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России ночью нанесли групповой удар по производствам дронов в Киеве

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве.
  • Поражены предприятия, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.
ВС МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Армия России ночью поразила предприятия ВПК в Киеве, сообщило министерство обороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", — говорится в публикации ведомства на платформе "Макс".
Целями стали предприятия, задействованные в производстве, сборке и хранении беспилотников.
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