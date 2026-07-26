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Экипаж "Союза МС-28" эвакуировали после приземления в Казахстане - РИА Новости, 26.07.2026
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14:05 26.07.2026 (обновлено: 14:20 26.07.2026)
Экипаж "Союза МС-28" эвакуировали после приземления в Казахстане
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведет "Роскосмос".
2026-07-26T14:05:00+03:00
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PT0M28S
Экипаж "Союза МС-28" эвакуировали после приземления в Казахстане

Экипаж приземлившегося в Казахстане корабля "Союз МС-28" эвакуировали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28".
  • Космонавты находились на МКС с 27 ноября 2025 года.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведет "Роскосмос".
Специалисты поисково-спасательной операции эвакуировали космонавтов Кудь-Сверчкова и Микаева, а также астронавта Уильямса из корабля "Союз МС-28" в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября 2025 года. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 12.28 мск, через 8 минут 49 секунд она вывела его на околоземную орбиту. Полет "Союза МС-28" проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.
 
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