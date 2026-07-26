Экипаж "Союза МС-28" эвакуировали после приземления в Казахстане

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведет "Роскосмос".