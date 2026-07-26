Экипаж "Союза МС-28" эвакуировали после приземления в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28".
- Космонавты находились на МКС с 27 ноября 2025 года.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведет "Роскосмос".
Специалисты поисково-спасательной операции эвакуировали космонавтов Кудь-Сверчкова и Микаева, а также астронавта Уильямса из корабля "Союз МС-28" в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября 2025 года. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 12.28 мск, через 8 минут 49 секунд она вывела его на околоземную орбиту. Полет "Союза МС-28" проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.