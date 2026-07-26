Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке на дачу

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о базовых правилах безопасности для собаководов в дачный сезон.

Необходимо обеспечить безопасность питомца в транспортном средстве, использовать маркировку (клеймо, чип, адресник), а также следить за вакцинацией и обработкой от паразитов.

Важно предотвращать перегрев собаки, обустроить лежанку в тенистом месте, обеспечить постоянный доступ к воде и оградить питомца от ядовитых растений и химикатов на даче.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество обращений в ветеринарные клиники увеличивается в дачный сезон, и чтобы не омрачить поездку внезапными неприятными происшествиями вроде травм и отравлений, собаководам следует строго соблюдать несколько базовых правил безопасности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Продумать абсолютно все довольно сложно, но все же существуют основные правила, которые следует выполнять. Достаточно уделить немного времени подготовке к поездке заранее, что впоследствии может сэкономить вам кучу денег и нервов", — сказал Голубев

В первую очередь он посоветовал продумать безопасность питомца в транспортном средстве. По словам кинолога, большинство водителей игнорируют правила безопасности и позволяют собаке свободно перемещаться по салону и высовываться из окна. Однако при резком торможении собака может получить серьезные травмы, а открытое окно - это риск для животного занести инородное тело или инфекцию в глаза и уши, или же вовсе выпасть из машины. Для перевозки питомца специалист посоветовал использовать хорошо зафиксированный бокс-переноску или специальную авто-шлейку.

Кроме того, Голубев рассказал, что собаки теряются чаще, чем может показаться владельцу. Поэтому питомец обязательно должен иметь маркировку в виде клейма или чипа, однако не лишним будет и адресник на ошейнике с выгравированным номером владельца. Также можно использовать GPS-трекер, позволяющий отслеживать местонахождение собаки в кратчайшее время.

Третье правило - животное должно обязательно быть вакцинировано и обработано от паразитов, продолжил кинолог. Вакцинация проводится раз в год, обработка - чаще.

"Важно следовать графику – нельзя выезжать за город, если что-то из процедур выбивается по срокам. Поэтому подготовьтесь к этому заранее. На даче питомец рискует столкнуться с дикими животными, клещами. Вирус бешенства и пироплазмоз имеют смертельные последствия, поэтому пренебрегать мерами защиты нельзя", - предупредил президент РКФ.

Четвертый момент, о котором напомнил собеседник агентства, - летом очень легко допустить перегревание собаки. Для того, чтобы получить тепловой удар, животному достаточно провести 15-20 минут на прогретой веранде или нескольких минут в раскаленной машине.

Питомцу нужно обустроить лежанку для отдыха в тенистом прохладном месте, а также организовать постоянный доступ к чистой свежей воде. В жару воду нужно менять три-четыре раза в день, уточнил Голубев, а еще лучше - расставить на участке и в доме несколько мисок. Кроме того, нельзя стричь собаку "под ноль", так как шерсть защищает животное от перегрева. Достаточно заранее облегчить "гриву", вычесать у грумера подшерсток, отметил он.

Также президент РКФ напомнил, что собаки по своей натуре обожают все исследовать, а владельцу не всегда удается вовремя скомандовать "нельзя", чтобы остановить опасный процесс. Он обратил внимание на то, что на даче обычно много незнакомых предметов и запахов, которые могут представлять соблазн для животного.