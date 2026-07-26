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СМИ: сторонники Стармера готовят "осень возмездия" против премьера Бернема - РИА Новости, 26.07.2026
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15:01 26.07.2026
СМИ: сторонники Стармера готовят "осень возмездия" против премьера Бернема

Daily Mail: сторонники Стармера готовят "осень возмездия" против Бернема

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники Кира Стармера готовят "осень возмездия" против Энди Бернема в ответ на проведенные им масштабные кадровые перестановки.
  • Они могут на сентябрьских выборах генсека партии привести на этот пост человека, который ограничит свободу премьера в областях отбора партийных кандидатов на выборы и партийной дисциплины.
  • Среди тех, кто лишился своих постов с приходом к власти Бернема, — бывшая глава британского минфина Рейчел Ривз, бывший вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми, а также экс-министр жилищного строительства Стив Рид.
ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Сторонники экс-премьера Великобритании Кира Стармера готовят "осень возмездия" против действующего премьер-министра страны Энди Бернема в ответ на проведенные им масштабные кадровые перестановки, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Бернем в понедельник в своей первой речи на посту британского премьера пообещал "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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"Соратники Кира Стармера замышляют "осень возмездия" против Энди Бернема в ответ на проведенные им на прошлой неделе жесткие кадровые перестановки и объявленные инициативы, которые не были обеспечены финансированием", - говорится в материале.
Сторонники предыдущего британского премьера намерены контролировать работу Бернема, в частности, в области ее соответствия партийной программе 2024 года в области налогообложения. Британские политики, поддерживавшие Стармера, рассматривают возможность создать новую парламентскую группу, которая будет гарантировать, что Бернем сохранит "экономическую компетентность" на фоне предстоящего представления бюджета, сообщает издание.
Также лояльные Стармеру политики внутри национального исполнительного комитета лейбористской партии могут на сентябрьских выборах генсека партии привести на этот пост человека, который ограничит свободу Бернема в областях отбора партийных кандидатов на выборы и партийной дисциплины, говорится в сообщении газеты.
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В то же время ожидается, что летом сторонники экс-премьера сохранят "режим прекращения огня" и потратят это время на перегруппировку, говорится в сообщении Daily Mail.
"Сторонники Стармера собрались вокруг барбекю и говорят: "Удачи! Давайте посмотрим в сентябре, как у вас дела", - приводит издание слова одного из членов парламента.
Daily Mail отметила, что среди тех, кто лишился своих постов с приходом к власти Бернема находятся бывшая глава британского минфина Рейчел Ривз, бывший вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми, а также экс-министр жилищного строительства Стив Рид.
Передача власти Бернему от Стармера состоялась 20 июля. Он стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет.
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В миреВеликобританияКир СтармерЭнди БернемДэвид Лэмми
 
 
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