СК возбудил дело после гибели альпинистов на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе.

Тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски еще трех приостановили из-за непогоды.

Группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров.

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ранее в региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски еще трех приостановили из-за непогоды.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении

По версии следствия, 24 июля группа из семи иностранных альпинистов осуществляла восхождение на гору Эльбрус, вечером следующего дня из-за стремительно ухудшившихся погодных условий она сбилась с маршрута.

"Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. В последующем спасателями был обнаружен еще один выживший альпинист и тела еще троих скончавшихся альпинистов", - отметили в ведомстве.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но эвакуации мешала плохая погода. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжились.