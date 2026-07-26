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СК возбудил дело после гибели альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 26.07.2026
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19:17 26.07.2026 (обновлено: 19:34 26.07.2026)
СК возбудил дело после гибели альпинистов на Эльбрусе

СК возбудил дело после гибели двух иностранных альпинистов на Эльбрусе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе.
  • Тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски еще трех приостановили из-за непогоды.
  • Группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Ранее в региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски еще трех приостановили из-за непогоды.
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"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 июля группа из семи иностранных альпинистов осуществляла восхождение на гору Эльбрус, вечером следующего дня из-за стремительно ухудшившихся погодных условий она сбилась с маршрута.
"Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. В последующем спасателями был обнаружен еще один выживший альпинист и тела еще троих скончавшихся альпинистов", - отметили в ведомстве.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но эвакуации мешала плохая погода. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжились.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ПроисшествияРоссияЭльбрусБосния и ГерцеговинаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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