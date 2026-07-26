Сирия не закончила обсуждать с Россией будущее баз, заявил Аш-Шараа

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сирия пока не закончила обсуждать с РФ будущее российских военных баз в стране, заявил в воскресенье президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Тема российских военных баз в Сирии присутствовала в повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Кремле во время визита последнего в Москву в январе, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.