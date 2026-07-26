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Сирия не закончила обсуждать с Россией будущее баз, заявил Аш-Шараа - РИА Новости, 26.07.2026
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15:34 26.07.2026 (обновлено: 15:41 26.07.2026)
Сирия не закончила обсуждать с Россией будущее баз, заявил Аш-Шараа

Аш-Шараа: Сирия пока не завершила обсуждение будущего военных баз с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сирия пока не завершила обсуждение с РФ будущего российских военных баз в САР, заявил президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сирия пока не закончила обсуждать с РФ будущее российских военных баз в стране, заявил в воскресенье президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа.
"Сирия пока не завершила обсуждение с РФ будущего российских военных баз в САР", - заявил аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.
Тема российских военных баз в Сирии присутствовала в повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Кремле во время визита последнего в Москву в январе, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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