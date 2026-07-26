Путин подписал закон о штрафах для управляющих компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.

За такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей, а для должностных лиц возможна также дисквалификация на срок до трех лет.

Новый закон также добавляет в список нарушений препятствование владельцем тепловых сетей передаче по ним тепловой энергии с таким же наказанием, как и для управляющих компаний.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 КоАП, за такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа и порядка подключения к сетям. И ранее распространялась только на субъекты естественной монополии, а также владельцев объектов электросетевого хозяйства, водопроводных и канализационных сетей.