В Москве на Калужском шоссе опрокинулся грузовик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 23-м километре Калужского шоссе в Москве произошло ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля.
- Движение в туннеле полностью перекрыто, разворот осуществляется по проектируемому проезду № 812.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля произошло на 23-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
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"На 23-м километре Калужского шоссе (в сторону области) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием грузового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение в туннеле полностью перекрыто. Разворот осуществляется по проектируемому проезду № 812. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - добавили в ведомстве.