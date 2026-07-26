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В Москве на Калужском шоссе опрокинулся грузовик - РИА Новости, 26.07.2026
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13:19 26.07.2026
В Москве на Калужском шоссе опрокинулся грузовик

На 23-м километре Калужского шоссе опрокинулся грузовик

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 23-м километре Калужского шоссе в Москве произошло ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля.
  • Движение в туннеле полностью перекрыто, разворот осуществляется по проектируемому проезду № 812.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля произошло на 23-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
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"На 23-м километре Калужского шоссе (в сторону области) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием грузового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение в туннеле полностью перекрыто. Разворот осуществляется по проектируемому проезду № 812. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - добавили в ведомстве.
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