В Москве на Калужском шоссе опрокинулся грузовик

Краткий пересказ от РИА ИИ На 23-м километре Калужского шоссе в Москве произошло ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля.

Движение в туннеле полностью перекрыто, разворот осуществляется по проектируемому проезду № 812.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля произошло на 23-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

« "На 23-м километре Калужского шоссе (в сторону области) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием грузового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.