Министр транспорта ФРГ намерен сам просить Мерца об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер намерен обратиться к канцлеру с просьбой об отставке.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подтвердил намерение Мерца сменить министра транспорта, отметив, что предложенный кандидат в последний момент отказался от должности.

БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер (ХДС) сообщил, что намерен сам обратиться к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с просьбой об отставке.

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза ( ХСС ) Маркус Зедер в воскресенье фактически подтвердил намерение Мерца сменить министра транспорта. По его словам, канцлер ранее согласовал кандидатуру нового главы минтранспорта ФРГ, но претендент в самый последний момент передумал и отказался от предложенной должности.

"Я обращусь к канцлеру с просьбой предложить федеральному президенту освободить меня от должности федерального министра транспорта", - заявил Шнидер в интервью агентству DPA

По его словам, этим шагом он "извлекает уроки из событий последних дней" и одновременно хочет положить конец "недостойной ситуации", которая делает невозможной нормальную работу его министерства.

По информации DPA, в качестве главного кандидата на пост министра транспорта в случае отставки Шнидера рассматривается парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штеффен Бильгер. Ожидается, что Мерц объявит о новом кадровом назначении уже в ближайшее время.

Мерц 24 июля объявил о рокировках в кабмине ФРГ после ухода в отставку главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана из-за скандала с суррогатным материнством. Главой ведомства канцлера после перехода в бундестаг Торстена Фрая на место Шпана станет министр здравоохранения Нина Варкен, вместо нее минздрав возглавит генсек ХДС Карстен Линнеманн.