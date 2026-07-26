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Министр транспорта ФРГ намерен сам просить Мерца об отставке - РИА Новости, 26.07.2026
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20:35 26.07.2026
Министр транспорта ФРГ намерен сам просить Мерца об отставке

Министр транспорта ФРГ Шнидер намерен сам просить Мерца об отставке

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер намерен обратиться к канцлеру с просьбой об отставке.
  • Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подтвердил намерение Мерца сменить министра транспорта, отметив, что предложенный кандидат в последний момент отказался от должности.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер (ХДС) сообщил, что намерен сам обратиться к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с просьбой об отставке.
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в воскресенье фактически подтвердил намерение Мерца сменить министра транспорта. По его словам, канцлер ранее согласовал кандидатуру нового главы минтранспорта ФРГ, но претендент в самый последний момент передумал и отказался от предложенной должности.
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"Я обращусь к канцлеру с просьбой предложить федеральному президенту освободить меня от должности федерального министра транспорта", - заявил Шнидер в интервью агентству DPA.
По его словам, этим шагом он "извлекает уроки из событий последних дней" и одновременно хочет положить конец "недостойной ситуации", которая делает невозможной нормальную работу его министерства.
По информации DPA, в качестве главного кандидата на пост министра транспорта в случае отставки Шнидера рассматривается парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штеффен Бильгер. Ожидается, что Мерц объявит о новом кадровом назначении уже в ближайшее время.
Мерц 24 июля объявил о рокировках в кабмине ФРГ после ухода в отставку главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана из-за скандала с суррогатным материнством. Главой ведомства канцлера после перехода в бундестаг Торстена Фрая на место Шпана станет министр здравоохранения Нина Варкен, вместо нее минздрав возглавит генсек ХДС Карстен Линнеманн.
Кроме того, статс-секретарь министерства цифровизации Филипп Амтор будет назначен госминистром по связям с землями в ведомстве канцлера. В этот же день Мерц анонсировал дальнейшие перестановки в кабмине ФРГ.
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