Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.
- Освобождение Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения группировки «Центр» и освобождения территории ДНР.
- Потери ВСУ в ходе зачистки Шевченко составили большое количество живой силы и техники.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР, сообщило Минобороны России.
В военном ведомстве в воскресенье заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Шевченко в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР
"Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.
На опубликованном видео зафиксировано уничтожение живой силы противника, пунктов временной дислокации, а также различной техники ВСУ, включая беспилотники самолетного типа.
В военном ведомстве подчеркнули, что зачистка Шевченко проходила с помощью российских подразделений войск беспилотных систем и артиллеристов.
"Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и технике", — добавили в Минобороны России.
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