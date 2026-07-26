Читать ria.ru в

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Минобороны рассказало о значении освобождения Шевченко

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Освобождение Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения группировки «Центр» и освобождения территории ДНР.

Потери ВСУ в ходе зачистки Шевченко составили большое количество живой силы и техники.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР, сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве в воскресенье заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Шевченко в Донецкой Народной Республике

© Инфографика Подразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР

"Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", — говорится в сообщении

По данным Минобороны России , штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.

На опубликованном видео зафиксировано уничтожение живой силы противника, пунктов временной дислокации, а также различной техники ВСУ, включая беспилотники самолетного типа.

В военном ведомстве подчеркнули, что зачистка Шевченко проходила с помощью российских подразделений войск беспилотных систем и артиллеристов.