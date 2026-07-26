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Минобороны рассказало о значении освобождения Шевченко - РИА Новости, 26.07.2026
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13:24 26.07.2026 (обновлено: 16:19 26.07.2026)
Минобороны рассказало о значении освобождения Шевченко

МО: освобождение Шевченко имеет тактическое значение для продвижения в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.
  • Освобождение Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения группировки «Центр» и освобождения территории ДНР.
  • Потери ВСУ в ходе зачистки Шевченко составили большое количество живой силы и техники.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР, сообщило Минобороны России.
В военном ведомстве в воскресенье заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Шевченко в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР
"Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.
На опубликованном видео зафиксировано уничтожение живой силы противника, пунктов временной дислокации, а также различной техники ВСУ, включая беспилотники самолетного типа.
В военном ведомстве подчеркнули, что зачистка Шевченко проходила с помощью российских подразделений войск беспилотных систем и артиллеристов.
"Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и технике", — добавили в Минобороны России.
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