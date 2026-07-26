Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота в Севастополе

Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота в Севастополе

В Севастополе возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Севастополя прошло торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота.

На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых структур, ветераны и духовенство.

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота прошло в центре Севастополя, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционно День Военно-Морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году праздник отмечается 26 июля.

На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя , силовых структур, ветераны и духовенство.