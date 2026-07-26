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В Севастополе возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
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13:47 26.07.2026
В Севастополе возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ВМФ

В Севастополе прошло возложение цветов к Вечному огню в честь Дня ВМФ

© Фото : Правительство СевастополяТоржественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота в Севастополе
Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Правительство Севастополя
Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота в Севастополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Севастополя прошло торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота.
  • На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых структур, ветераны и духовенство.
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота прошло в центре Севастополя, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно День Военно-Морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году праздник отмечается 26 июля.
На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых структур, ветераны и духовенство.
После торжественного возложения цветов к вечному огню в центре Севастополя по площади возле обелиска прошла рота почетного караула Черноморского флота в сопровождении оркестра.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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