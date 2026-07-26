В Севастополе возложили цветы к Вечному огню в честь Дня ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Севастополя прошло торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота.
- На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых структур, ветераны и духовенство.
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота прошло в центре Севастополя, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно День Военно-Морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году праздник отмечается 26 июля.
На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых структур, ветераны и духовенство.
После торжественного возложения цветов к вечному огню в центре Севастополя по площади возле обелиска прошла рота почетного караула Черноморского флота в сопровождении оркестра.