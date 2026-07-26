Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антироссийские санкции ЕС мешают Испании использовать вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров.
- В 2024 году ни один из вертолетов Ка-32 не применялся для тушения лесных пожаров в Испании из-за санкций ЕС.
- Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал антироссийскую политику ЕС глупой русофобией, которая мешает эффективному тушению пожаров.
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС не позволяют охваченной масштабными пожарами Испании привлекать эффективные российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав это глупой русофобией.
В пятницу МВД Испании объявило режим ЧС общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в связи с распространением лесных пожаров. Ранее телерадиокомпания RTVE сообщила, что лесные пожары в этих регионах охватили около 20 тысяч гектаров.
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"Антироссийские санкции ЕС мешают Испании использовать свои лучшие вертолеты для борьбы с масштабными пожарами вокруг Мадрида… Санкции ЕС против России фактически вывели из строя парк вертолетов Ка-32, которые использовались в Испании для тушения лесных пожаров… Люди должны знать, как ЕС приносит их в жертву из-за глупой русофобской идеологии!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Согласно сообщению политика, речь идет о примерно 10 вертолетах, находящихся в собственности частных компаний. Филиппо отметил, что в 2022 году Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификата на вертолеты этого типа, а санкции ЕС от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов для обслуживания бортов. В 2023 году эксплуатировалась лишь часть вертолетов, а в 2024 году ни один из них не применялся для тушения лесных пожаров.
В своем сообщении Филиппо также отметил, что еще в 2024 году испанские власти признали, что возможность использования вертолетов Ка-32 пострадала из-за санкций ЕС.
При этом лидер партии "Патриоты" указал на высокую эффективность Ка-32, способных нести от 4,5 до более чем 5 тонн воды и выполнять задачи в условиях жары и высокогорья.
В феврале 2024 года ЕС включил национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова в 13-й пакет антироссийских санкций.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран заключается в ухудшении жизни миллионов людей.