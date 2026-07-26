Краткий пересказ от РИА ИИ Антироссийские санкции ЕС мешают Испании использовать вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров.

В 2024 году ни один из вертолетов Ка-32 не применялся для тушения лесных пожаров в Испании из-за санкций ЕС.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал антироссийскую политику ЕС глупой русофобией, которая мешает эффективному тушению пожаров.

ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС не позволяют охваченной масштабными пожарами Испании привлекать эффективные российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав это глупой русофобией.

В пятницу МВД Испании объявило режим ЧС общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в связи с распространением лесных пожаров. Ранее телерадиокомпания RTVE сообщила, что лесные пожары в этих регионах охватили около 20 тысяч гектаров.

"Антироссийские санкции ЕС мешают Испании использовать свои лучшие вертолеты для борьбы с масштабными пожарами вокруг Мадрида… Санкции ЕС против России фактически вывели из строя парк вертолетов Ка-32, которые использовались в Испании для тушения лесных пожаров… Люди должны знать, как ЕС приносит их в жертву из-за глупой русофобской идеологии!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х

Согласно сообщению политика, речь идет о примерно 10 вертолетах, находящихся в собственности частных компаний. Филиппо отметил, что в 2022 году Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификата на вертолеты этого типа, а санкции ЕС от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов для обслуживания бортов. В 2023 году эксплуатировалась лишь часть вертолетов, а в 2024 году ни один из них не применялся для тушения лесных пожаров.

В своем сообщении Филиппо также отметил, что еще в 2024 году испанские власти признали, что возможность использования вертолетов Ка-32 пострадала из-за санкций ЕС.

При этом лидер партии "Патриоты" указал на высокую эффективность Ка-32, способных нести от 4,5 до более чем 5 тонн воды и выполнять задачи в условиях жары и высокогорья.

В феврале 2024 года ЕС включил национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова в 13-й пакет антироссийских санкций.