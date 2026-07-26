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Руппель: 88 инвестпроектов в сфере торговли реализуются на Кубани - РИА Новости, 26.07.2026
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Краснодарский край
 
18:37 26.07.2026
Руппель: 88 инвестпроектов в сфере торговли реализуются на Кубани

Руппель: 88 инвестпроектов в сфере торговли на 65 млрд руб реализуются на Кубани

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Восемьдесят восемь инвестиционных проектов в сфере торговли общей стоимостью 65 миллиардов рублей реализуются на Кубани, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на коллегии департамента потребительской сферы региона.
Коллегия состоялась в Краснодаре ко Дню работника торговли России, на ней подвели промежуточные итоги работы отрасли.
"Сегодня в отрасли реализуют 88 инвестиционных проектов на 65 миллиардов рублей", - сказал Руппель.
Он добавил, что с начала 2026 года на Кубани введены четыре новых объекта стоимостью 4,3 миллиарда рублей, создано свыше тысячи рабочих мест. Оборот предприятий в 2025 году вырос до 6,8 триллиона рублей и вдвое превысил показатель 2020 года.
По словам Руппеля, по объему налоговых поступлений отрасль занимает первое место среди всех секторов краевой экономики.
"Это значит, что отрасль не живет в режиме ожидания. В нее инвестируют, строят, открывают новые предприятия и берут на себя ответственность за будущее", - отметил Руппель на коллегии.
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