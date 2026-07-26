Руппель: 88 инвестпроектов в сфере торговли реализуются на Кубани

КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Восемьдесят восемь инвестиционных проектов в сфере торговли общей стоимостью 65 миллиардов рублей реализуются на Кубани, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на коллегии департамента потребительской сферы региона.

Коллегия состоялась в Краснодаре ко Дню работника торговли России, на ней подвели промежуточные итоги работы отрасли.

"Сегодня в отрасли реализуют 88 инвестиционных проектов на 65 миллиардов рублей", - сказал Руппель.

Он добавил, что с начала 2026 года на Кубани введены четыре новых объекта стоимостью 4,3 миллиарда рублей, создано свыше тысячи рабочих мест. Оборот предприятий в 2025 году вырос до 6,8 триллиона рублей и вдвое превысил показатель 2020 года.

По словам Руппеля, по объему налоговых поступлений отрасль занимает первое место среди всех секторов краевой экономики.