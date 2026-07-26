В Румынии третий день подряд сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны, о чем сообщил президент Румынии Никушор Дан в пятницу и субботу.
- В воскресенье президент сообщил о новом сбитом беспилотнике над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Чилия.
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан сообщил в воскресенье, что истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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"Сегодня утром, в 10:13 (совпадает с мск), истребитель F-16 ВВС Румынии сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии, в районе Сулина-Чилия", - написал Дан в воскресенье в сообщении в Facebook*.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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