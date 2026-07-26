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В Румынии третий день подряд сбили беспилотник - РИА Новости, 26.07.2026
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12:04 26.07.2026
В Румынии третий день подряд сбили беспилотник

Дан: F-16 сбил новый беспилотник над территорией Румынии

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны, о чем сообщил президент Румынии Никушор Дан в пятницу и субботу.
  • В воскресенье президент сообщил о новом сбитом беспилотнике над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Чилия.
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан сообщил в воскресенье, что истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
В пятницу и субботу Дан заявил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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"Сегодня утром, в 10:13 (совпадает с мск), истребитель F-16 ВВС Румынии сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии, в районе Сулина-Чилия", - написал Дан в воскресенье в сообщении в Facebook*.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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В миреРумынияРоссияНикушор ДанНАТОF-16
 
 
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