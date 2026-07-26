В Ростовской области восстановили электроснабжение в домах половины жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за ливня в Ростовской области произошло отключение света минимум в 15 муниципалитетах.

Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей Ростовской области, у которых из-за ливня отключился свет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями.

"С момента начала ремонтных работ электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% поврежденных линий и подстанций", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс"

Губернатор отметил, что аварийные бригады уже более суток восстанавливают поврежденные объекты и подключают резервные схемы энергоснабжения. Сейчас необходимо провести работы по распилу и уборке упавших на линии электропередачи деревьев, и только после этого энергетики смогут приступить непосредственно к своим работам.