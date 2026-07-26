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В Ростовской области восстановили электроснабжение в домах половины жителей - РИА Новости, 26.07.2026
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23:55 26.07.2026
В Ростовской области восстановили электроснабжение в домах половины жителей

В Ростовской области восстановили электроснабжение половины жителей после ливня

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за ливня в Ростовской области произошло отключение света минимум в 15 муниципалитетах.
  • Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей Ростовской области, у которых из-за ливня отключился свет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями.
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"С момента начала ремонтных работ электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% поврежденных линий и подстанций", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что аварийные бригады уже более суток восстанавливают поврежденные объекты и подключают резервные схемы энергоснабжения. Сейчас необходимо провести работы по распилу и уборке упавших на линии электропередачи деревьев, и только после этого энергетики смогут приступить непосредственно к своим работам.
"На текущий момент по объектам энергетики: обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2000 трансформаторных подстанций низкого напряжения. Зафиксировано падение 200 опор электроснабжения. Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей", - уточнил Слюсарь.
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