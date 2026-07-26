В Ростове-на-Дону после непогоды зафиксировали повреждения у 30 соцобъектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Повреждения зафиксированы на территории 14 детских садов и 16 школ из-за непогоды в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.

Скрябин добавил, что 27 июля четыре детских сада не примут детей, их перераспределят в другие корпуса. Информацию доведут до родителей.