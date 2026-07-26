В Ростове-на-Дону после непогоды зафиксировали повреждения у 30 соцобъектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за непогоды в Ростове-на-Дону зафиксированы повреждения на территории 14 детских садов и 16 школ.
- В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС после штормового ветра с грозой, приведшего к отключению света и воды.
- Четыре детских сада не примут детей 27 июля, их перераспределят в другие корпуса.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Повреждения зафиксированы на территории 14 детских садов и 16 школ из-за непогоды в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
В субботу в Ростовской области штормовой ветер с грозой и сильными ветрами привели к отключению света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.
"Последствия разгула стихии устраняют и на территориях социальных объектов. Повреждения зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ. В четырех учреждениях образования разрушена кровля. В двух учреждениях разбиты окна. Еще в четырех учреждениях пострадало ограждение", - написал мэр в Telegram-канале.
Скрябин добавил, что 27 июля четыре детских сада не примут детей, их перераспределят в другие корпуса. Информацию доведут до родителей.