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В Ростове-на-Дону после непогоды зафиксировали повреждения у 30 соцобъектов - РИА Новости, 26.07.2026
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19:22 26.07.2026 (обновлено: 19:31 26.07.2026)
В Ростове-на-Дону после непогоды зафиксировали повреждения у 30 соцобъектов

В Ростове-на-Дону зафиксировали повреждения у 14 детских садов и 16 школ

© Фото : Александр Скрябин/TelegramПоследствия непогоды в Ростове-на-Дону
Последствия непогоды в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Александр Скрябин/Telegram
Последствия непогоды в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за непогоды в Ростове-на-Дону зафиксированы повреждения на территории 14 детских садов и 16 школ.
  • В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС после штормового ветра с грозой, приведшего к отключению света и воды.
  • Четыре детских сада не примут детей 27 июля, их перераспределят в другие корпуса.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Повреждения зафиксированы на территории 14 детских садов и 16 школ из-за непогоды в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
В субботу в Ростовской области штормовой ветер с грозой и сильными ветрами привели к отключению света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.
"Последствия разгула стихии устраняют и на территориях социальных объектов. Повреждения зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ. В четырех учреждениях образования разрушена кровля. В двух учреждениях разбиты окна. Еще в четырех учреждениях пострадало ограждение", - написал мэр в Telegram-канале.
Скрябин добавил, что 27 июля четыре детских сада не примут детей, их перераспределят в другие корпуса. Информацию доведут до родителей.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьЧертковский районАлександр Скрябин
 
 
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