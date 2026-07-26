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В Ростовской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.07.2026
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18:26 26.07.2026
В Ростовской области объявили ракетную опасность

МЧС: в Ростовской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области объявлена ракетная опасность.
  • Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Объявлена ракетная опасность по Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!" - говорится в сообщении.
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БезопасностьРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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