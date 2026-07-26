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В Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение - РИА Новости, 26.07.2026
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14:14 26.07.2026 (обновлено: 14:31 26.07.2026)
В Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение

Минэнерго: в Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение

© Фото : Александр Скрябин/MAXУстранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Александр Скрябин/MAX
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий.
  • Электроснабжение части потребителей уже восстановлено, работы продолжаются под координацией Минэнерго России.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Части потребителей в Ростовской области уже вернули электроснабжение, отключенное в результате плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ.
В Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Аварийно-восстановительные работы оперативно начаты энергетиками.
"Подача электроэнергии части потребителей уже возобновлена. Энергетики будут продолжать работы до полного восстановления электроснабжения. Минэнерго России осуществляет координацию работ по восстановлению электроснабжения в регионе", - сообщили в министерстве.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 170 бригад общей численностью 540 человек, задействованы 190 единиц специальной техники.
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