В Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий.
- Электроснабжение части потребителей уже восстановлено, работы продолжаются под координацией Минэнерго России.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Части потребителей в Ростовской области уже вернули электроснабжение, отключенное в результате плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ.
В Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Аварийно-восстановительные работы оперативно начаты энергетиками.
"Подача электроэнергии части потребителей уже возобновлена. Энергетики будут продолжать работы до полного восстановления электроснабжения. Минэнерго России осуществляет координацию работ по восстановлению электроснабжения в регионе", - сообщили в министерстве.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 170 бригад общей численностью 540 человек, задействованы 190 единиц специальной техники.