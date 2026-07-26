В Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение

В Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Аварийно-восстановительные работы оперативно начаты энергетиками.

"Подача электроэнергии части потребителей уже возобновлена. Энергетики будут продолжать работы до полного восстановления электроснабжения. Минэнерго России осуществляет координацию работ по восстановлению электроснабжения в регионе", - сообщили в министерстве.