В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня погиб один человек, 13 пострадали.
- Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах, возникли проблемы с подачей воды.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня погиб человек, сообщил глава города Александр Скрябин.
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"К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб", — написал он на платформе "Макс".
В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Также пострадали автомобили и крыши домов.
Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах. Более 150 человек сейчас восстанавливают энергоснабжение в регионе. В нескольких районах также возникли проблемы с подачей воды.
По данным синоптиков, плохая погода сохранится в Ростовской области и в воскресенье.