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В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали - РИА Новости, 26.07.2026
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10:27 26.07.2026 (обновлено: 19:59 26.07.2026)
В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали

Скрябин: в Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня погиб один человек, 13 пострадали.
  • Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах, возникли проблемы с подачей воды.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня погиб человек, сообщил глава города Александр Скрябин.
«

"К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб", — написал он на платформе "Макс".

© Фото : Юрий Слюсарь/MAXАварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области
Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области
Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области
© Фото : Юрий Слюсарь/MAX
1 из 2
© Фото : Александр Скрябин/MAXУстранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
© Фото : Александр Скрябин/MAX
2 из 2
Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области
© Фото : Юрий Слюсарь/MAX
1 из 2
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
© Фото : Александр Скрябин/MAX
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В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Также пострадали автомобили и крыши домов.
Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах. Более 150 человек сейчас восстанавливают энергоснабжение в регионе. В нескольких районах также возникли проблемы с подачей воды.
По данным синоптиков, плохая погода сохранится в Ростовской области и в воскресенье.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияРоссияАлександр СкрябинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
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