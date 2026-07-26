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В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня погиб один человек, 13 пострадали.

Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах, возникли проблемы с подачей воды.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня погиб человек, сообщил глава города Александр Скрябин.

« "К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб", — написал он на платформе "Макс".

В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Также пострадали автомобили и крыши домов.

Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах. Более 150 человек сейчас восстанавливают энергоснабжение в регионе. В нескольких районах также возникли проблемы с подачей воды.