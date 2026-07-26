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В Кремле рассказали о работе по улучшению нейтрализации беспилотников - РИА Новости, 26.07.2026
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19:33 26.07.2026
В Кремле рассказали о работе по улучшению нейтрализации беспилотников

Песков: Россия работает над тем, чтобы лучше нейтрализовывать ракеты и БПЛА

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские специалисты работают над улучшением нейтрализации украинских ракет и беспилотников, заявил Дмитрий Песков.
  • Россия принимает меры для противодействия атакам киевского режима.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские специалисты работают над тем, чтобы лучше и точнее нейтрализовывать украинские ракеты и беспилотники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия принимает меры для противодействия атакам киевского режима.
"Идет же гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждая неделя или месяц - и все меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность", - сказал Песков ИС "Вести".
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