В Кремле рассказали о работе по улучшению нейтрализации беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские специалисты работают над улучшением нейтрализации украинских ракет и беспилотников, заявил Дмитрий Песков.
- Россия принимает меры для противодействия атакам киевского режима.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские специалисты работают над тем, чтобы лучше и точнее нейтрализовывать украинские ракеты и беспилотники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия принимает меры для противодействия атакам киевского режима.
"Идет же гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждая неделя или месяц - и все меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность", - сказал Песков ИС "Вести".