Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэль Тодд заявил, что США и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт на Украине.
- Историк подчеркнул, что лидеры западных демократий ведут себя иррационально, их действия выходят за рамки здравого смысла.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США и Европа ответственны за конфликт на Украине, а не Россия, заявил известный историк Эммануэль Тодд в интервью Courrier Japan.
"Прежде всего следует подчеркнуть: президент Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединенные Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт", — сказал он.
"Прежде всего следует подчеркнуть: президент Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединенные Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт", — сказал он.
Тодд подчеркнул, что лидеры западных демократий ведут себя иррационально, их действия выходят за рамки здравого смысла.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.