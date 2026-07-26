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Ученый, предсказавший крупнейшие мировые потрясения, высказался о России - РИА Новости, 26.07.2026
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15:32 26.07.2026 (обновлено: 19:56 26.07.2026)
Ученый, предсказавший крупнейшие мировые потрясения, высказался о России

Историк Тодд: США и Европа спровоцировали Россию на конфликт

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни Кремля
Флаги России на фоне Спасской башни Кремля - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни Кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Тодд заявил, что США и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт на Украине.
  • Историк подчеркнул, что лидеры западных демократий ведут себя иррационально, их действия выходят за рамки здравого смысла.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США и Европа ответственны за конфликт на Украине, а не Россия, заявил известный историк Эммануэль Тодд в интервью Courrier Japan.

"Прежде всего следует подчеркнуть: президент Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединенные Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт", — сказал он.
Тодд подчеркнул, что лидеры западных демократий ведут себя иррационально, их действия выходят за рамки здравого смысла.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
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