Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.
- Он добавил, что в условиях Москвы в 2022 году было больше гибкости, чем люди думают.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва всегда показывала, что стремится добиться урегулирования конфликта на Украине через переговоры, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия", — говорится в публикации.
"Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия", — говорится в публикации.
В пятницу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.
Москва считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием, а значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил министр.
Москва считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием, а значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил министр.