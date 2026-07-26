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В США сделали неожиданное признание об условиях России по переговорам - РИА Новости, 26.07.2026
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11:29 26.07.2026 (обновлено: 19:58 26.07.2026)
В США сделали неожиданное признание об условиях России по переговорам

Эпископос: Россия хочет добиться урегулирования на Украине через переговоры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.
  • Он добавил, что в условиях Москвы в 2022 году было больше гибкости, чем люди думают.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва всегда показывала, что стремится добиться урегулирования конфликта на Украине через переговоры, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

"Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия", — говорится в публикации.
В пятницу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.

Москва считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием, а значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил министр.
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