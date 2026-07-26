В США сделали неожиданное признание об условиях России по переговорам

В пятницу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.



Москва считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием, а значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил министр.