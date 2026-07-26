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Беженка из Латвии удивилась количеству мифов о Европе - РИА Новости, 26.07.2026
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06:43 26.07.2026 (обновлено: 16:20 26.07.2026)
Беженка из Латвии удивилась количеству мифов о Европе

Беженка из Латвии заявила, что молодые россияне верят европейской пропаганде

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Sputnik / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елизавета переехала из Латвии в Псков в 2023 году из-за русофобской пропаганды и сноса памятников бойцам Красной армии.
  • Девушку удивило, что молодежь в Пскове верит мифам о Евросоюзе и имеет идеализированные представления о жизни в европейских странах.
  • Елизавета отметила сложности с получением медицинских услуг в Латвии и сравнила это с более высоким уровнем медицины и возможностью выбора между бесплатной государственной и платной частной медициной в России.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Переехавшую из Латвии в Псков Елизавету удивило количество мифов о Евросоюзе, которым верит молодежь, при этом жизнь в европейских странах давно изменилась к худшему, рассказала РИА Новости сама девушка.
Ранее Елизавета рассказала РИА Новости, что в 2023 году переехала из Латвии в Псков из-за русофобской пропаганды и сноса памятников Красной армии.
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"Многие молодые люди и девушки сильно удивляются: как так, ты переехала из Европы — зачем? К нам, в Псков? Пообщавшись с этими людьми, понимаешь, что они искренне верят в европейскую пропаганду и свои "розовые" представления о жизни в Европе", — рассказала Елизавета.
По словам девушки, у нее была возможность увидеть европейские страны, пожить там и поучиться. Теперь она может сравнивать представления российской молодежи с реальностью.
"Европейцы якобы все сплошь образованные, воспитанные, у них нет таких проблем, как алкоголизм и наркомания, и вообще они живут хорошо. Звучит это все красиво, но люди знающие, конечно, понимают, что те же французы — это не люди с беретом на голове и с багетом под мышкой. Европейцы — такие же люди, как и все остальные: в этом обществе есть разные люди, как и везде", — рассказала Елизавета.
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Больше всего ей запомнилась мечта одного сверстника жить в Финляндии, "потому что один знакомый сказал ему, что там хорошо".
"Один знакомый" — это, конечно, весьма экспертное и авторитетное мнение", — иронизирует она.
Есть вопросы и к качеству медицинских услуг в родной для Елизаветы Латвии. По ее оценке, россияне привыкли к высокому уровню медицины и к возможности выбора между бесплатной государственной и платной частной, им трудно представить, что может быть как-то по-другому.
"Медицина в Латвии частично финансируется государством, но это всегда большая сложность — попасть даже к терапевту. Скорая помощь приезжает выборочно и после оказания медицинской помощи может посчитать, что вызов был ложным, и человеку придет счет за оказанные услуги", — рассказала Елизавета.
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