Краткий пересказ от РИА ИИ Елизавета переехала из Латвии в Псков в 2023 году из-за русофобской пропаганды и сноса памятников бойцам Красной армии.

Девушку удивило, что молодежь в Пскове верит мифам о Евросоюзе и имеет идеализированные представления о жизни в европейских странах.

Елизавета отметила сложности с получением медицинских услуг в Латвии и сравнила это с более высоким уровнем медицины и возможностью выбора между бесплатной государственной и платной частной медициной в России.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Переехавшую из Латвии в Псков Елизавету удивило количество мифов о Евросоюзе, которым верит молодежь, при этом жизнь в европейских странах давно изменилась к худшему, рассказала РИА Новости сама девушка.

Ранее Елизавета рассказала РИА Новости, что в 2023 году переехала из Латвии Псков из-за русофобской пропаганды и сноса памятников Красной армии.

"Многие молодые люди и девушки сильно удивляются: как так, ты переехала из Европы — зачем? К нам, в Псков? Пообщавшись с этими людьми, понимаешь, что они искренне верят в европейскую пропаганду и свои "розовые" представления о жизни в Европе", — рассказала Елизавета.

По словам девушки, у нее была возможность увидеть европейские страны, пожить там и поучиться. Теперь она может сравнивать представления российской молодежи с реальностью.

"Европейцы якобы все сплошь образованные, воспитанные, у них нет таких проблем, как алкоголизм и наркомания, и вообще они живут хорошо. Звучит это все красиво, но люди знающие, конечно, понимают, что те же французы — это не люди с беретом на голове и с багетом под мышкой. Европейцы — такие же люди, как и все остальные: в этом обществе есть разные люди, как и везде", — рассказала Елизавета.

Больше всего ей запомнилась мечта одного сверстника жить в Финляндии, "потому что один знакомый сказал ему, что там хорошо".

"Один знакомый" — это, конечно, весьма экспертное и авторитетное мнение", — иронизирует она.

Есть вопросы и к качеству медицинских услуг в родной для Елизаветы Латвии. По ее оценке, россияне привыкли к высокому уровню медицины и к возможности выбора между бесплатной государственной и платной частной, им трудно представить, что может быть как-то по-другому.