Россия сохраняет каналы диалога с США по Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упомянул возможность появления новых формул для урегулирования украинского конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности появления новых формул для урегулирования украинского конфликта.