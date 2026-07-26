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Россия сохраняет каналы диалога с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2026
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15:40 26.07.2026
Россия сохраняет каналы диалога с США по Украине, заявил Песков

Песков: Россия сохраняет каналы диалога с США по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упомянул возможность появления новых формул для урегулирования украинского конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности появления новых формул для урегулирования украинского конфликта.
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