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В России разработали прототип умного шлема для людей с нарушениями зрения - РИА Новости, 26.07.2026
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07:41 26.07.2026
В России разработали прототип умного шлема для людей с нарушениями зрения

В России разработали умный шлем-навигатор для людей с нарушениями зрения

© Shutterstock/FOTODOM / Adrian46Человеческий мозг с нейронными связями
Человеческий мозг с нейронными связями - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Adrian46
Человеческий мозг с нейронными связями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые разработали прототип умного шлема для помощи людям с нарушениями зрения в построении безопасного маршрута по городу.
  • Устройство анализирует ситуацию комплексно, учитывая динамику человека и прохожих, и формирует персональную зону безопасности.
  • Принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе с использованием оптической камеры, измерителя дальности и гироскопа.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения выстраивать безопасный маршрут по городу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
“Разработан прототип навигационного устройства для помощи людям с нарушениями зрения. В отличие от привычных ультразвуковых датчиков, работа которых сбивается в дождь или снег, а также которые не позволяют отличить, например, стоящий столб от движущейся машины, новое устройство анализирует ситуацию комплексно”, - говорится в сообщении.
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Уточняется, что навигатор строит безопасный маршрут, учитывая не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее.
«
“Устройство в реальном времени формирует персональную зону безопасности и через модуль пространственного звука интуитивно предупреждает пользователя о статичных и движущихся препятствиях, динамически корректируя маршрут под изменяющиеся условия среды", – сказал руководитель проекта, ассистент кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Димитриос Палогианнидис, слова которого приводят в пресс-службе вуза.
Он добавил, что принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе: закрепленные на шлеме оптическая камера и измеритель дальности сканируют окружение, а гироскоп точно отслеживает ориентацию головы. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и сверточных нейросетей вычислительный блок классифицирует объекты, анализируя их габариты, массу, скорость и траекторию движения.
Отмечается, что навигационное устройство защищено патентом РФ на изобретение.
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