В России разработали прототип умного шлема для людей с нарушениями зрения

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые разработали прототип умного шлема для помощи людям с нарушениями зрения в построении безопасного маршрута по городу.

Устройство анализирует ситуацию комплексно, учитывая динамику человека и прохожих, и формирует персональную зону безопасности.

Принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе с использованием оптической камеры, измерителя дальности и гироскопа.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения выстраивать безопасный маршрут по городу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

“Разработан прототип навигационного устройства для помощи людям с нарушениями зрения. В отличие от привычных ультразвуковых датчиков, работа которых сбивается в дождь или снег, а также которые не позволяют отличить, например, стоящий столб от движущейся машины, новое устройство анализирует ситуацию комплексно”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что навигатор строит безопасный маршрут, учитывая не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее.

« “Устройство в реальном времени формирует персональную зону безопасности и через модуль пространственного звука интуитивно предупреждает пользователя о статичных и движущихся препятствиях, динамически корректируя маршрут под изменяющиеся условия среды", – сказал руководитель проекта, ассистент кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Димитриос Палогианнидис, слова которого приводят в пресс-службе вуза.

Он добавил, что принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе: закрепленные на шлеме оптическая камера и измеритель дальности сканируют окружение, а гироскоп точно отслеживает ориентацию головы. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и сверточных нейросетей вычислительный блок классифицирует объекты, анализируя их габариты, массу, скорость и траекторию движения.