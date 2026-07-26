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Эксперт рассказал о работе России в Альянсе крупных кошачьих - РИА Новости, 26.07.2026
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02:16 26.07.2026 (обновлено: 13:20 26.07.2026)
Эксперт рассказал о работе России в Альянсе крупных кошачьих

Арамилев: Россия приняла участие в создании книги о больших кошках

© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка | Перейти в медиабанкДва амурских тигренка
Два амурских тигренка - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
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Два амурских тигренка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия расширила свое присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих.
  • В рамках работы Альянса выпущена книга о больших кошках, в которую вошли истории из разных стран-участниц, включая две истории из России о встречах с тиграми.
  • Между членами Альянса регулярно происходит обмен информационными и научными данными, страны делятся опытом в решении проблем, в том числе связанных с эпизоотиями.
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Россия расширила свое присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих и в рамках работы этого объединения приняла участие в создании книги о больших кошках, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
На Восточном экономическом форуме в 2025 году Центр "Амурский тигр" подписал меморандум о присоединении к Международному альянсу крупных кошачьих.
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"Сотрудничество развивается, к Альянсу присоединилось и Минприроды Российской Федерации - нас там стало больше", - сказал Арамилев.
По его словам, в рамках работы Альянса выпущена книга: комитет Альянса в научно-популярном виде собрал истории о больших кошках из всех стран-участниц.
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"От России у нас две истории о встречах с тиграми - от жителя приморского поселка Красный Яр Якова Кончуги и от меня. Кроме того, между членами Альянса регулярно идет обмен информационными и научными данными, страны делятся опытом", - рассказал собеседник.
Он напомнил, что планировался общий Саммит Альянса больших кошек в Индии, но он был перенесен, предварительно, на осень 2026 года. На съезде Альянса будут выбраны различного рода рабочие тематические группы по тигру, по леопарду, по пуме и так далее. В рамках этих подгрупп эксперты будут заниматься теми или иными проблемами, в том числе общими, например, эпизоотиями.
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"Страны в вопросе болезней животных уже взаимодействуют. Все вспышки исследуются, ученые делятся результатами, публикуют их, и другие страны пользуются ими. Раньше все варились в собственном соку или изобретали велосипед. Сейчас такого нет – все данные открыты, идет активный обмен опытом, что помогает многие проблемы решать еще на стадии их появления", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Международный альянс больших кошек (IBCA) — организация, созданная для сохранения в мире семи крупных кошек: тигра, льва, леопарда, снежного барса, гепарда, ягуара и пумы. Альянс основан в 2023 году по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.
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