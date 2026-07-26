Эксперт рассказал о работе России в Альянсе крупных кошачьих

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия расширила свое присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих.

В рамках работы Альянса выпущена книга о больших кошках, в которую вошли истории из разных стран-участниц, включая две истории из России о встречах с тиграми.

Между членами Альянса регулярно происходит обмен информационными и научными данными, страны делятся опытом в решении проблем, в том числе связанных с эпизоотиями.

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Россия расширила свое присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих и в рамках работы этого объединения приняла участие в создании книги о больших кошках, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

На Восточном экономическом форуме в 2025 году Центр "Амурский тигр " подписал меморандум о присоединении к Международному альянсу крупных кошачьих.

"Сотрудничество развивается, к Альянсу присоединилось и Минприроды Российской Федерации - нас там стало больше", - сказал Арамилев.

По его словам, в рамках работы Альянса выпущена книга: комитет Альянса в научно-популярном виде собрал истории о больших кошках из всех стран-участниц.

« "От России у нас две истории о встречах с тиграми - от жителя приморского поселка Красный Яр Якова Кончуги и от меня. Кроме того, между членами Альянса регулярно идет обмен информационными и научными данными, страны делятся опытом", - рассказал собеседник.

Он напомнил, что планировался общий Саммит Альянса больших кошек в Индии, но он был перенесен, предварительно, на осень 2026 года. На съезде Альянса будут выбраны различного рода рабочие тематические группы по тигру, по леопарду, по пуме и так далее. В рамках этих подгрупп эксперты будут заниматься теми или иными проблемами, в том числе общими, например, эпизоотиями.

"Страны в вопросе болезней животных уже взаимодействуют. Все вспышки исследуются, ученые делятся результатами, публикуют их, и другие страны пользуются ими. Раньше все варились в собственном соку или изобретали велосипед. Сейчас такого нет – все данные открыты, идет активный обмен опытом, что помогает многие проблемы решать еще на стадии их появления", - добавил собеседник.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.