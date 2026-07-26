В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после непогоды.
- Из-за ливня зафиксировано падение более тысячи деревьев, в 15 муниципалитетах произошли отключения света, в нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после непогоды, сообщил глава города Александр Скрябин.
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"Сегодня на внеочередном заседании КЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС", - написал он в канале на платформе "Макс".
На данный момент службами зафиксировано падение более тысячи деревьев. Заявки продолжают поступать. Уже ликвидированы последствия падений 132 деревьев.
В ликвидации последствий задействованы 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением.