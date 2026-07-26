В Москве госпитализировали трехлетнего ребенка после падения из окна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома на юго-западе Москвы и была госпитализирована.
- Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и ход проверки по факту инцидента.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома на юго-западе Москвы, девочку госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"Оперевшись на москитную сетку, из окна <...> выпал малолетний ребенок. Девочка 2023 года рождения госпитализирована", — говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки по данному факту.
В прокуратуре напомнили, что не следует оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.