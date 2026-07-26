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В Москве госпитализировали трехлетнего ребенка после падения из окна - РИА Новости, 26.07.2026
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11:05 26.07.2026 (обновлено: 20:12 26.07.2026)
В Москве госпитализировали трехлетнего ребенка после падения из окна

В Москве госпитализировали трехлетнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXНа месте падения ребенка из окна четвертого этажа дома на юго-западе Москвы. 26 июля 2026
На месте падения ребенка из окна четвертого этажа дома на юго-западе Москвы. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
На месте падения ребенка из окна четвертого этажа дома на юго-западе Москвы. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома на юго-западе Москвы и была госпитализирована.
  • Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и ход проверки по факту инцидента.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома на юго-западе Москвы, девочку госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"Оперевшись на москитную сетку, из окна <...> выпал малолетний ребенок. Девочка 2023 года рождения госпитализирована", — говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки по данному факту.
В прокуратуре напомнили, что не следует оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
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