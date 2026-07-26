В Москве госпитализировали трехлетнего ребенка после падения из окна

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома на юго-западе Москвы, девочку госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.

Отмечается, что Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки по данному факту.