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Исследование показало, как россияне завершают разговор с мошенниками - РИА Новости, 26.07.2026
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08:24 26.07.2026 (обновлено: 08:25 26.07.2026)
Исследование показало, как россияне завершают разговор с мошенниками

«Выберу.ру»: более 30% россиян заканчивают разговор с мошенниками за минуту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 30% россиян завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка.
  • Средняя продолжительность разговора в первом квартале 2026 года сократилась до 5 минут 12 секунд.
  • Самой распространенной причиной завершения разговора стала просьба назвать код подтверждения из СМС.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 30% россиян завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Так, 33% опрошенных завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка. Еще 31% кладут трубку в течение одной-трех минут, 18% разговаривают от трех до пяти минут, 10% прекращают общение через пять-десять минут, а 8% остаются на линии более десяти минут", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены три тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
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Аналитики отмечают, что средняя продолжительность разговора с телефонными мошенниками в первом квартале 2026 года сократилась с 9 минут 7 секунд до 5 минут 12 секунд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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"Самой распространенной причиной завершения разговора стала просьба назвать код подтверждения из смс. Такой ответ дали 38% участников опроса. Еще 24% прекращают разговор сразу после того, как собеседник представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или государственных ведомств", - уточняется в материалах.
Для 18% поводом положить трубку становится предложение перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Еще 11% завершают разговор после угроз, связанных с блокировкой счетов или уголовной ответственностью. Остальные 9% прекращают общение после появления других признаков мошеннической схемы.
При этом 46% респондентов сообщили, что стараются завершить разговор сразу после появления подозрений.
"Еще 29% продолжают общение, чтобы окончательно убедиться в мошенническом характере звонка, 18% пытаются запомнить детали схемы, чтобы предупредить близких, а 7% признались, что намеренно удерживают злоумышленников на линии, рассчитывая сократить количество звонков другим потенциальным жертвам", - заключается в материалах.
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