Исследование показало, как россияне завершают разговор с мошенниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 30% россиян завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка.

Средняя продолжительность разговора в первом квартале 2026 года сократилась до 5 минут 12 секунд.

Самой распространенной причиной завершения разговора стала просьба назвать код подтверждения из СМС.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 30% россиян завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Так, 33% опрошенных завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка. Еще 31% кладут трубку в течение одной-трех минут, 18% разговаривают от трех до пяти минут, 10% прекращают общение через пять-десять минут, а 8% остаются на линии более десяти минут", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены три тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Аналитики отмечают, что средняя продолжительность разговора с телефонными мошенниками в первом квартале 2026 года сократилась с 9 минут 7 секунд до 5 минут 12 секунд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

« "Самой распространенной причиной завершения разговора стала просьба назвать код подтверждения из смс. Такой ответ дали 38% участников опроса. Еще 24% прекращают разговор сразу после того, как собеседник представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или государственных ведомств", - уточняется в материалах.

Для 18% поводом положить трубку становится предложение перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Еще 11% завершают разговор после угроз, связанных с блокировкой счетов или уголовной ответственностью. Остальные 9% прекращают общение после появления других признаков мошеннической схемы.

При этом 46% респондентов сообщили, что стараются завершить разговор сразу после появления подозрений.